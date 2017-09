Via Faenza, coppia dà in escandescenza in un ristorante

Ieri sera una coppia di cittadini russi, marito e moglie, ha dato in escandescenza dopo aver ricevuto il conto all'interno di un ristorante di via Faenza. La moglie, dopo che il marito aveva pagato in contanti, e addirittura lasciato la mancia, ha chiesto indietro una parte dei soldi. Quelli, appunto, della mancia. Fatto sta che l'incomprensione ha fatto alterare anche il marito che ha lanciato un bicchiere di vino contro un cameriere. Poi ha scaraventato a terra un vaso di terracotta. Per riportare la calma sul posto è intervenuta la polizia.