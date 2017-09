Via dei Neri, palazzo venduto a magnate guatemalteco per 4 milioni di euro

L'immobiliarista del Guatemala Juan Carlos Diaz Maldonado, già proprietario di un grande palazzo a Firenze in via Ricasoli, ha comprato da un ricco avvocato milanese per una cifra superiore a 4 milioni di euro il mega palazzo all'angolo tra via dei Neri e via dei Benci.

L'edificio ha tre piani ed una superficie di oltre 1.100 metri quadrati. Il quotidiano la Repubblica fa sapere che al suo interno saranno costruiti 9 appartamenti extralusso da affittare a facoltosi turisti per periodi brevi o medi, sul modello di svariate centinaia di immobili simili in centro.



Per il palazzo all'angolo tra via dei Neri e via dei Benci il nuovo proprietario ha già un'idea molto chiara. Vuole partire con i lavori a fine anno, immagina di impiegare 12 mesi per la ristrutturazione e poi dal 2019 vuole partire. Maldonado è un immobiliarista del Guatemala e passa molti mesi dell'anno a Firenze: vive con il suo gatto Benito nel palazzo di via Ricasoli che ha comprato nel 2011 e ristrutturato per un target turistico alto (scrive sempre la Repubblica).



Non è il primo edificio destinato al retail di lusso della zona ed è probabile che altri palazzi storici fiorentini faranno questa fine. Anche il cinquecentesco palazzo Bagnesi, storica sede della ex Fiorentina Gas, è in vendita per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.