Questa mattina è caduto un pezzo di cornicione da un palazzo in via dei Calzaiuoli, davanti al negozio Coin.

Sul posto polizia municipale e addetti operatori SAS per la ripulitura. Non ci sono stati feriti, fortunatamente nessuno è passato al momento della caduta dell'architettura. L'area è comunque stata delimitata per permettere la ripulitura della zona.