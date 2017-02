Movida, tentano di spacciargli cocaina: rapinati dai pusher

Ieri notte due ventenni fiorentini sono stati rapinati da una coppia di pusher. I due giovani hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati dai due nordafricani che gli hanno offerto della droga. I ventenni avrebbero rifiutato ma a questo punto gli spacciatori li avrebbero assaliti: uno sarebbe stato strattonato e colpito con un pugno, l'altro minacciato con un collo di bottiglia.

I due pusher si sono quindi allontanati, imboccando via Setti, portandosi via un cellulare e un portafogli. Sul posto è intervenuta la polizia. I due giovani, spaventati, non hanno riportato lesioni.