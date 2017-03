Via del Corso, derubato dal baby branco

Ieri sera la polizia ha denunciato un 20enne marocchino per ricettazione dopo averlo fermato in Via Panzani con indosso un smartphone rubato. Gli agenti hanno svolto un controllo approfondito, rintracciando il proprietario del dispositivo. Quest'ultimo, 65enne fiorentino, ha poi raccontato di esser stato borseggiato da un gruppetto di giovani – di cui faceva parte il ventenne – mentre camminava in Via del Corso. Uno di loro, fingendo di essere ubriaco, l'ha urtato volontariamente. Una frazione di secondo in cui è riuscito a sfilargli lo smartphone dalla tasca.