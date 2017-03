Via della Condotta: ubriaco importuna la barista poi dà di matto

Ieri pomeriggio un 31enne albanese è stato arrestato dopo aver dato in escandescenza in un bar del centro storico. L'uomo, ubriaco, aveva incominciato a importunare la barista con pesanti avances. La donna, considerato lo stato di alterazione del 31enne, ha quindi preferito non rispondergli. Silenzio a cui il 31enne ha però reagito dando in escandescenza e infrangendo un bancone in vetro con un pugno. Gesto che ha quindi impaurito la lavoratrice che è andata a chiedere aiuto in alcuni locali vicini.

Un trambusto in strada, la donna è stata rincorsa dal 31enne, che ha fatto sì che alcuni passanti allertassero il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari, nel cercare di bloccare l’uomo che continuava a importunare la vittima, sono stati offesi in modo ripetuto. Gli uomini dell'Arma, con non poche difficoltà, sono riusciti a fermare il 31enne arrestandolo per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto aggravato dal fatto che l'uomo dal gennaio scorso era in regime di semidetenzione.