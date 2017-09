Gioberti, tentata rapina: interviene un passante

Ieri mattina tentata rapina ai danni di una 54enne che stava camminando in Via Capo di Mondo. Un 39enne ha preso alle spalle la donna tentando di strapparle la borsa a tracolla. L'ha strattonata a tal punto da farla cadere a terra. Poi l'ha presa a calci. La vittima ha cominciato a gridare richiamando l'attenzione dei passanti. Urla che hanno messo in fuga il 39enne, scappato in direzione di via Masaccio. Un trentenne è intervenuto in soccorso della donna: è riuscito a raggiungere e bloccare l'uomo in Piazza Oderdan. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118. La donna ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni.