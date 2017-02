Via Canacci, immondizia ed escrementi: “Non se ne può più”

Immondizia lasciata in strada, ad ogni ora del giorno e della notte, spaccio ed escrementi sul marciapiede. E' la situazione che segnala un lettore residente di via Canacci, una traversa tra via della Scala e via del Palazzuolo.

“Quella dei rifiuti abbandonati in strada è una situazione che va avanti da anni, senza che nessuno intervenga”, spiega il residente, chiedendo l'anonimato e denunciando anche “spaccio continuo di stupefacenti e avventori molesti e ubriachi nel noto locale della stada”.

“A inizio gennaio ho scritto al sindaco Dario Nardella, ma la situazione non accenna a cambiare”, scrive il residente, che ha scattato le foto allegate a distanza di un mese, tra gennaio e febbraio.