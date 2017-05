Minaccia donna con un coltello: attimi di follia in Via Bufalini

Ieri sera una 24enne è stata minacciata con un coltello all'interno di un ristorante di Via Bufalini. La ragazza era stata avvicinata, all'esterno del locale dove lavora come cameriera, da un uomo che le ha chiesto una sigaretta. Lei ha però risposto di non fumare e che, per cortesia, avrebbe chiesto al resto dello staff se qualcuno aveva una "bionda".

Una volta in cucina si sarebbe vista arrivare l'uomo alle spalle, che ha impugnato un coltello minacciando lei e gli altri presenti. La vittima ha mantenuto la calma, andando, seguita dal 46enne, fino al distributore di sigarette. Qui ha comprato un pacchetto consegnandolo allo sconosciuto, che si è quindi allontanato. Sul posto è arrivata la polizia che lo ha bloccato poco distante. Consegnandolo poi agli operatori del 118. L'uomo, che è stato denunciato, è stato accompagnato nel reparto di psichiatria.