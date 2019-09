Caos Bolognese: traffico in tilt, cantiere straordinario in via di Careggi

Mattina impossibile per gli automobilisti fiorentini, soprattutto per i pendolari che arrivano con l'auto da via Bolognese. Via di Careggi è stata chiusa per lavori urgenti da parte di Toscana Energia a causa di una fuga di gas.

Il traffico è completamente bloccato da Trespiano fino a piazza della Libertà.

Via di Careggi è chiusa dalla stessa via Bolognese fino a via Incontri (percorribile, in doppio senso di marcia, solo ed esclusivamente per residenti e autorizzati provenendo dalla via dei Massoni). Inoltre in via Bolognese è stato istituito un senso unico alternato.

C'è chi si è messo in viaggio questa mattina da Borgo San Lorenzo alle 9 ed è arrivato nella zona di Careggi attorno alle 12.

La via dovrebbe essere riaperta questa sera.