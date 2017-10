Via Benedetto Marcello, scippo in strada: anziana sull'asfalto

Nel tardo pomeriggio di ieri scippo in Via Benedetto Marcello. Un uomo a bordo di uno scooter è salito sul marciapiede prendendo alle spalle due anziane che stavano camminando. Quindi ha strappato la collanina a una di loro: l'83enne non è riuscita a resistere allo strattone ed è caduta a terra. Andando a sbattere la spalla sull'asfalto. Il malvivente si è allontanato a bordo dello scooter. Sul posto è accorsa la polizia. La pensionata, rimasta contusa, è stata portata all'ospedale di Careggi per accertamenti.