Via Baracca, si cerca una 35enne

Si è allontanata e non ha fatto ancora rientro a casa. Si chiama Patrizia Giunti e il suo allontanamento è stato segnalato al programma Rai Chi l'ha visto? La 35enne, alta 175 centimetri, con occhi e capelli castani, si è allontanata lunedì pomeriggio dai giardini di Via Baracca dove si trovava con il padre. Non ha con sè documenti d'identità, soldi o cellulare. I genitori, con cui vive, hanno quindi dato l'allarme. Quando è stata vista l'ultima volta indossava un prendisole di colore blu con disegni bianchi e fucsia e sandali rosa.