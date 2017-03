Paura a Novoli: tenta di lanciarsi sotto le auto in corsa 

Minuti di panico ieri pomeriggio in via Baracca, al semaforo in prossimità del supermercato Lidl, quando un cittadino romeno di 37 anni si è fiondato al centro della strada per farsi investire delle auto in transito.

In un primo caso un'auto, con a bordo due donne, ha inchiodato giusto in tempo evitando così di travolgerlo. Ma a quel punto l’uomo ha iniziato ad urlare mettendosi davanti all’auto per non farla andare via, e bloccando di fatto la circolazione. Per poi cominciare a colpire il cofano con una serie di pugni. La conducente, che intanto era riuscita a smarcarsi, ha quindi chiamato i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo che continuava a lanciarsi in strada: il 37enne è stato bloccato e messo in sicurezza. L’uomo, che era in un evidente stato di agitazione psicofisica, è stato affidato al personale del 118 per le cure del caso. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento.