Via Baracca: 3 mila metri quadrati di negozi nel complesso accanto alla ferrovia

Nuova destinazione al complesso immobiliare tra Via Baracca e il tracciato ferroviario, che ospiterà strutture commerciali di media dimensione. Si tratta di due edifici di oltre 3 mila metri quadrati. Il complesso è costituito da due capannoni affiancati, un edificio su Via Baracca e una tettoia che attualmente copre un’area parcheggio. In un primo momento il Comune aveva destinato la struttura a attività produttive, martedì c'è stato il cambio di destinazione durante la giunta di Palazzo Vecchio.

L'intervento porterà 350 mila euro a titolo di compensazione per riqualificare i marciapiedi della zona e installare tre nuove telecamere di sorveglianza. È quanto prevede la convenzione per l'attivazione della scheda del regolamento urbanistico ‘Baracca Ferrovia’ che è stata approvata dall'amministrazione comunale.

“Un intervento di recupero di un complesso immobiliare di oltre 3mila metri quadrati con un progetto di riqualificazione dell’area di via Baracca – ha detto l’assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini –. Con i 350mila euro di compensazione sarà possibile rifare i marciapiedi, potenziare la videosorveglianza e risistemare le aree esterne di alcune scuole. Un intervento di decoro e sicurezza importante per la zona”.

La nuova destinazione della superficie è 100% commerciale per strutture di media dimensione. La somma dovuta a titolo di compensazione è di oltre 350 mila euro, che saranno impiegati per la riqualificazione dei marciapiedi di Viale Gori (130 mila euro) e del tratto di marciapiede di Via Baracca da Via Vecchi a Via Allori sul lato opposto all’area di trasformazione (20 mila euro); mentre i restanti 200 mila euro saranno destinati al potenziamento della rete di videosorveglianza con l’istallazione di tre nuove telecamere in Via Baracca e alla risistemazione degli spazi esterni delle scuole per l’infanzia e primaria Colombo di via Corelli.