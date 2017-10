Via Aretina: assurda segnaletica stradale / FOTO

Si sono conclusi i lavori sul controviale di Via Aretina. I residenti della zona però hanno notato che è stata tracciata una particolare segnaletica stradale a terra.

Sono state fatte strisce che separano i posti auto in un tratto non asfaltato. I cittadini da tempo chiedevano un nuovo asfalto e parcheggi in questa strada ma forse non si aspettavano questa creativa segnaletica stradale.

Sembra che l'amministrazione abbia fatto un pasticcio. "Le radici dei pini romperanno l'asfalto nuovo nell'arco di pochi mesi - scrive su Facebook il comitato Bellariva-Rovezzano Stop degrado -. Un paio di alberi verso Via del Muraglione sono fortemente in disequilibrio e uno in particolare poggia su uno di fronte".