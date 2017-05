Via dell'Agnolo: turista derubata in strada

Ieri notte, intorno alle 1:30, una turista coreana è stata derubata mentre camminava in Via dell'Agnolo. Un uomo l'ha spinta alle spalle per poi strapparle di mano lo smartphone che aveva con sè. Quindi è fuggito. La ragazza è finita a terra, attutendo la caduta con un polso. La vittima ha chiesto aiuto a un passante che ha allertato la polizia. La 30enne è uscita dall'ospedale di Santa Maria Nuova con una prognosi di sei giorni.