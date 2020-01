Pulizia strade e raccolta rifiuti: vertice a Palazzo Vecchio

Una 'moratoria' per stoppare i camion della raccolta rifiuti durante le fasi più calde per il traffico cittadino, per esempio quella che va dalle 7.30 alle 8.30 del mattino. A farci più di un pensiero è l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che ieri, intervenendo a una trasmissione di Lady Radio in "filo diretto" coi cittadini, ha spiegato di aver già fissato un incontro con Alia "per riorganizzare il servizio dello svuotamento dei bidoni e la pulizia delle strade". L'incontro con l'azienda partecipata dei servizi ambientali dovrebbe tenersi la prossima settimana.

Nelle intenzioni di Giorgetti, la 'moratoria' consisterebbe di fatto in una vera e propria "fascia off limits" per i mezzi di Alia. "Possiamo vedere di organizzarci in questo senso - ha detto l'assessore - il punto è come gestire il livello del servizio, che va garantito nell'arco della giornata". E con tutte le distinzioni del caso, dal momento che, ad esempio, "la raccolta dei cartoni e del vetro che viene fatta da altre aziende" ha sottolineato. Come Revet: "arriva a tutte le ore: anche questo vorremmo regimentarlo in un modo diverso" ha concluso Giorgetti.

Il problema della raccolta dei rifiuti al cassonetto durante le ore di punta è stata riscontrata in più occasioni da parte degli automobilisti, rallentati dai mezzi impegnati sulle strade al mattino e nelle ore più delicate della giornata, compreso l'orario di rientro a casa. Ma anche quello della pulizia delle strade è emerso alla fine dello scorso anno, con la rimodulazione del servizio nelle zone in cui è suddivisa la città e con la promessa del sindaco Dario Nardella di aumentare i controlli e le sanzioni. Per mettere mano a un potenziamento nell'impiego delle spazzatrici e delle pattuglie della polizia municipale al seguito, nel bilancio di Palazzo Vecchio la Tari è aumentata del 6%.