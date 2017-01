Piazza Repubblica, candele per Giulio Regeni ad un anno dalla scomparsa: "Verità" | FOTO

Attivisti e comuni cittadini si sono riuniti questa sera in piazza della Repubblica per tornare a chiedere verità per Giulio Regeni, ad un anno esatto dalla scomparsa del ricercatore friulano. Giulio scomparve infatti il 25 gennaio del 2016, al Cairo, per poi essere trovato morto alcuni giorni dopo, il 3 febbraio, sul bordo di una strada.

'365 giorni senza Giulio', 'Basta sparizioni forzate', si leggeva sui cartelli tenuti in mano dai presenti al sit in, promosso per oggi a Firenze, come in molte altre città d'Italia, da Amnesty Inernational. Di fronte ai manifestanti un grande strisicone: 'Verità per Giulio Regeni'. Sul corpo del 28enne furono trovati evidenti segni di tortura, e sono stati molti i tentativi di depistare le indagini da parte delle autorità egiziane.

“Ancora siamo in attesa della verità, quella verità che la famiglia di Giulio, ma anche la società civile, aspetta da un anno”, dice Eugenio Alfano, portavoce di Amnesty Firenze, sottolineando quello che a molti pare certo: “Dietro l'uccisione di Giulio ci sono i servizi segreti e le autorità egiziane”.

Il momento clou alle 19:41, l'ora esatta in cui un anno fa Regeni scomparve, dopo aver inviato l'ultimo sms alla fidanzata. Attimi di silenzio, tante le candele accese. Poi la lettura di una lettera dei genitori Paola e Claudio Regeni. “Da un anno il buio è entrato a far parte delle nostre vite, un anno in cui abbiamo visto e stiamo ancora vivendo tutto il male del mondo”, scandisce la voce del militante.

Un anno che ha visto la mobilitazione, almeno in parte, da parte della società civile: un modo per non lasciare sola la famiglia di Giulio e per invocare assieme ad essa la verità, chiedendo maggior impegno, alle autorità egiziane ma anche a quelle italiane, nella ricerca dei responsabili dell'assassinio di Giulio.