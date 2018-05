Verde pubblico in lungarno Santa Rosa: c'è un nuovo giardino in città / FOTO

Oggi in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è stato inaugurato un giardino intitolato al fondatore della Croce Rossa Henry Dunant, premio Nobel per la pace nel 1901.

Alla cerimonia ufficiale di scoprimento della targa che definisce l’area verde tra lungarno Santa Rosa, Via lungo le Mura di Santa Rosa e Via Pisana erano presenti, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella, l’assessore alla toponomastica Andrea Vannucci, la senatrice Caterina Biti, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, il presidente della Croce Rossa Italiana di Firenze Lorenzo Andreoni, il console Svizzero Edgar Kraft e il presidente della Croce Rossa Regionale della Toscana Francesco Caponi.

“Firenze ha scelto il modo giusto per onorare la Croce rossa in questo giorno di festa per l’associazione - ha detto il sindaco Dario Nardella -, intitolando un giardino al suo fondatore Henry Dunant. Dobbiamo pensare che fino a quasi tre anni fa questo giardino era un luogo degradato e abbandonato, ora invece è tornato ai cittadini. Con questa intitolazione - ha spiegato - vogliamo dire grazie alle donne e agli uomini in tuta rossa che nel silenzio, quando noi non ce ne accorgiamo, la notte, al freddo, portano soccorso e un po’ di affetto e cura a chi ha bisogno. Questo è il grande cuore della Croce Rossa e di Firenze e non vogliamo mai dimenticarlo”.

La Croce Rossa Italiana, oltre ad impegnarsi nei servizi di ambulanza e nelle operazioni di soccorso durante le calamità e le emergenze, è attiva anche per lo sviluppo dell’individuo con decine di altri servizi: la missione dei volontari di Croce Rossa Italiana, infatti, è quella di essere presenti ovunque e per chiunque abbia bisogno di aiuto all’insegna dei sette principi fondamentali del movimento che sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, universalità e unità.