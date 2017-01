Vento e neve: raffiche fino a 100 km/ h, imbiancato l'Alto Mugello

Nella notte si sono registrate raffiche di Grecale fino a 110 km/h in montagna e fino a 77 km/h in pianura. In mattinata si prevedono ancora raffiche di Grecale fino a 80-100 km/h in pianura e raffiche fino a 120-140 km/h sui rilievi appenninici.

NEVE- Nella notte precipitazioni nevose hanno interessato i rilievi appenninici del nostro territorio. Nelle prossime ore saranno ancora probabili nevicate sulle aree oggetto di avviso (Alto Mugello).



Le squadre del servizio viabilità della Città Metropolitana stanno operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza.



Il vento forte, nelle zone più esposte, può rendere difficoltose le operazioni di spalatura. La Protezione civile ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali montate o a bordo e raccomanda massima prudenza alla guida.

Ieri l'unità di crisi, presieduta dalla vicesindaca Giachi, ha stabilito la chiusura di parchi, giardini e cimiteri comunali nel comune di Firenze. Dall'Olmatello è stato anche inviato un messaggio a tutti i dirigenti scolastici: interdette per la giornata di oggi le attività negli spazi esterni degli istituti, sconsigliate vivamente le uscite didattiche e consigliato di fare particolare attenzione durante i momenti di ingresso e uscita.