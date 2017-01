Maltempo, allerta per vento forte  

Domani allerta vento a Firenze. Il centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche la nostra città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, dalla mezzanotte di domani, giovedì 5 gennaio, codice giallo per il rischio vento. L'allerta terminerà 24 ore dopo, alla mezzanotte del 6 gennaio.

Previsioni meteo in Toscana: oggi, mercoledì, formazione di un minimo sul golfo Ligure ma senza fenomeni. Domani, giovedì, ingresso di masse d'aria molto fredda di origine siberiana cui si assoceranno forti venti di Grecale e possibili deboli nevicate, in serata, sui settori interni orientali della regione.

VENTO: domani, giovedì, rapido rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 60-70 km/h in pianura, fino a 80-90 km/h sulla costa e fino a 100 km/h in montagna.