Vento forte, interventi per alberi e rami caduti

Le raffiche di vento sulla Toscana stanno portando con sè alcuni disagi. In particolare a Firenze dove sono oltre una decina gli interventi a cui stanno lavorando i vigili del fuoco (alle 17:30 un'ottantina in tutta la regione). La tipologia di interventi riguardano alberi e rami pericolanti, se non caduti, e oggetti pericolanti. Due gli interventi in provincia di Pisa e uno in provincia di Lucca. Non si segnalano danni a persona.

TOSCANA - La sala operativa della Protezione civile regionale fa sapere che è in arrivo un fronte freddo che porterà un rinforzo del vento di Grecale, rovesci sparsi sulle zone interne della regione e nevicate in Appennino fin verso i 1100-1200 metri. Seguirà un deciso calo termico con la possibilità di locali gelate tardive mercoledì e giovedì mattina. Oggi martedì 18, in particolare, la rapida intensificazione del vento di Grecale potrà portare forti raffiche (40-50 km/h in pianura, 60-70 km/h in montagna e lungo la costa). Domani, mercoledì, ancora forte vento di Grecale.

L'avviso ha validità dalle ore 13 di oggi, martedì 18 aprile, alle 13 di domani, mercoledì 19 aprile.

Albero caduto a Peretola (fonte Traffico Firenze)