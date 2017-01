Maltempo, raffiche di vento fino a 113 km/h

Nella notte si sono registrate raffiche di grecale fino a 113 km/h sui rilievi appenninici e fino a 60 km/h in pianura. Nelle prossime ore non sono previste variazioni significative dell’intensità del vento che è atteso con raffiche fino a 100 km/h.



Per quanto riguarda la neve, nella notte deboli precipitazioni nevose hanno interessato i rilievi appenninici del nostro territorio. Nelle prossime ore non si prevede una nuova intensificazione dei fenomeni nevosi in Appennino che potranno continuare di debole intensità. Le squadre del servizio viabilità della Città Metropolitana stanno operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza.



Il vento forte, nelle zone più esposte, può rendere difficoltose le operazioni di spalatura e favorire la formazione del ghiaccio. Si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali montate o a bordo e si raccomanda massima prudenza alla guida.