Maltempo, allerta per il vento forte 

Allerta vento forte domani a Firenze. La segnalazione arriva con il nuovo bollettino del centro funzionale regionale, emesso per valutare le criticità per la zona che comprende sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Il codice giallo scatterà a mezzanotte e si concluderà alle 17 di domani, venerdì 28 aprile.

Previsioni meteo Toscana: oggi, giovedì, è atteso il transito di una perturbazione dal pomeriggio. Domani residua instabilità.

PIOGGIA: oggi, giovedì, piogge su tutta la regione a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio/sera e in nottata. Domani ancora instabile con precipitazioni a carattere di rovescio nella prima parte, in attenuazione dalla tarda mattinata. Cumulati previsti nelle prossime 24 ore circa (dalle 12 di oggi alle 12 di domani): medi generalmente fino a 20-30 mm su tutte le aree, fino a 30-40 mm su quelle settentrionali e orientali, fino a 10-15 mm sulle aree prossime alla costa massimi fino a 50-70 mm in prossimità dei rilievi appenninici. Intensità massime orarie in concomitanza dei temporali fino a 30-40 mm.

TEMPORALI: oggi, giovedì, possibilità di isolati temporali su tutta la regione. Dalla sera e in nottata i temporali potranno risultare più probabili in particolare sulle zone meridionali. Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata di domani.

VENTO: oggi, giovedì venti da sud con raffiche fino a 60-70 km/h sulle zone meridionali e orientali e in Appennino. Dalle prime ore di domani venti forti di Libeccio sulla costa centro-settentrionale, zone settentrionali e in Appennino con raffiche fino a 70-90 km/h sulla costa, 50-60 km/h sulle restanti zone settentrionali e fino a 80-100 km/h sui crinali e zone sottovento.