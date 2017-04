Grassina, Venerdì Santo: Via Crucis con i richiedenti asilo / FOTO

Ieri sera, per il Venerdì Santo, si è svolta a Grassina la tradizionale rievocazione della via Crucis, la Passione di Cristo. La manifestazione è stata organizzata dal Centro Attività Turistica onlus di Grassina. Oltre cinquecento i figuranti impegnati nella rappresentazione. Per il secondo anno consecutivo, anche i richiedenti asilo ospitati nella struttura comunale di Grassina hanno preso parte alla Rievocazione come interpreti, addetti alla sicurezza e figuranti. Alla serata hanno assistito centinaia di persone.