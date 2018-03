Pasqua: aumenta la vendita delle uova di cioccolato

Più uova di Pasqua sulle tavole dei toscani. Secondo Confcommercio Toscana vendite in aumento (fino al +5%) rispetto al 2017, anche se gli ordini sono partiti un po’ al rallenty in alcune zone, forse per motivi legati al meteo.

Il mercato delle uova pasquali vale oltre 17 milioni di euro. Grande attenzione per il cioccolato di qualità e artigianale. Boom per le uova senza lattosio o glutine. È questo il nuovo trend per la Pasqua 2018 in Toscana. Lo segnala Confcommercio Toscana dopo aver ascoltato i maggiori operatori di riferimento nelle diverse province.

“La tradizione delle uova di Pasqua resiste nelle case dei toscani, ma spesso viene rivisitata in base alle esigenze alimentari di ogni persona. E questo permette di bypassare alcuni problemi di intolleranze o allergie”, sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

Le uova di cioccolato artigianali sono le preferite da chi può permettersi di alzare un po’ il budget. Nei laboratori dove il cacao viene lavorato artigianalmente, il prezzo medio di vendita delle uova varia infatti dalle 25 alle 35 euro al chilo, ma in alcune pasticcerie si arriva fino a 80 euro e più. Molto gradite dai clienti sono le confezioni particolari e la possibilità di inserire sorprese personalizzate.

Per quanto riguarda le vendite, le previsioni sono piuttosto ottimistiche. Gli operatori di Firenze, Siena, Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia prevedono un incremento rispetto allo scorso anno, fino al +5%. Meno rosee le prospettive sulla costa sono.

“Quest’anno gli ordini sono partiti un po’ più lenti. Colpa forse del meteo, con il ritorno del freddo che finora non ha motivato al clima di festa. Mancano comunque ancora alcuni giorni alla Pasqua, quelli decisivi in cui il mercato in genere si vivacizza”, spiega Marinoni, che ricorda come i due terzi del segmento di mercato delle uova di Pasqua, che secondo la Confcommercio vale in Toscana oltre 17 milioni di euro, ruota intorno alle famiglie con bambini.