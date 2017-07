Ataf vende tutti gli immobili e i depositi

Ataf SpA, di cui il Comune di Firenze detiene l’82,18% del capitale sociale, ha pubblicato oggi, 19 luglio 2017, il bando pubblico per la vendita degli immobili e dei depositi di sua proprietà.

Con questo avviso Ataf SpA mette in vendita tutti gli immobili e i depositi di proprietà della società: quelli in viale XI Agosto, in viale dei Mille, in via Pratese e in via Michelacci.

La vendita del complesso immobiliare dovrà essere eseguita in modo unitario e non frazionato (chi acquista prende tutti gli immobili in blocco) ad una base d’asta al rialzo di 38 milioni e 840mila euro. Tutte le informazioni sul sito di Ataf SpA, la società che gestisce gli immobili di Ataf e rimasta pubblica dopo la privatizzazione del servizio di trasporto del 2011, ai tempi di Renzi sindaco.