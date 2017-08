Vela, due toscani agli europei under19 di Riva del Garda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Un pezzo di Toscana sbarca ai prossimi europei di vela Under 19. Enrico Dho di Firenze (prodiere) e Federico Andrei di Carrara (timoniere) sono infatti i due ragazzi, della nostra Regione, convocati dalla Nazionale Italiana per partecipare ai campionati europei della classe 420 Under 19, in programma dal 4 al 13 agosto a Riva del Garda. I due giovani atleti, che si allenano al Circolo velico di Antignano (Livorno), sotto la guida di Enrico Maltinti istruttore di provata e lunga esperienza, proveranno a portare sul gradino più alto del podio il tricolore italiano. Enrico Dho ha 17 anni e frequenta il liceo scientifico all'Educandato del Poggio Imperiale a Firenze. L'educandato, è sede del gruppo giovani Interact del Rotary Club Firenze Ovest sponsor dei ragazzi. Federico Andrei, invece, ha 16 anni e frequenta il liceo scientifico Marconi di Carrara. I due ragazzi, dopo aver superato brillantemente la terza prova del campionato nazionale di vela, classe 420 a Formia, sono pronti a sbarcare in una competizione internazionale, per vivere da protagonisti il sogno più grande di ogni atleta.