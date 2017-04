Traffico, veicolo in panne sul Viadotto all'Indiano: code in città 

Stamani traffico intenso in città. Ad i rallentamenti legati ai cantieri si è aggiunto anche un mezzo fermo sul Ponte all'Indiano. A darne notizia l'assessore comunale alla mobilità Stefano Giorgetti."Per un veicolo in panne su Viadotto dell'Indiano si registrano rallentamenti sulla direttrice via Canova-via Pistoiese. Il mezzo è appena ripartito restituendo la corsia alla circolazione che però resta rallentata".