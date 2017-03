Vandalismo, scritte anarchiche in centro: arrestate due donne / VIDEO 

Scattano gli arresti domiciliari per due donne, di 20 e 38 anni, ritenute responsabili di alcuni imbrattamenti sui muri del centro storico. Scritte di matrice anarchica contenenti minacce nei confronti dell'autorità giudiziaria, degli organi di polizia e dei militari, effettuate nelle notti del 3 e 10 marzo scorso su edifici privati e pubblici - anche di rilevante valore storico. La misura è scattata in quanto il gip ha scelto l'aggravamento della misura visto che le due donne erano già sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta su "Villa Panico". Inchiesta in cui risultano indagate, a vario titolo, 35 persone per reati come associazione a delinquere, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamenti di sedi politiche e edifici del centro storico oltre che di mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso, porto di armi improprie, detenzione e trasporto di materiale esplodente, violenza privata e rapina impropria. Colpito dalla misura dell'obbligo di presentazione alla pg anche un uomo di 29 anni.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...