Borgo San Lorenzo: devastato il liceo Giotto Ulivi

Questa mattina il personale del liceo scientifico Giotto Ulivi a Borgo San Lorenzo ha fatto una brutta scoperta quando ha aperto la scuola. Nella notte alcuni vandali si sono intrufolati nel complesso scolastico ed hanno svuotato il contenuto di diversi estintori sulle pareti esterne della struttura e dell’auditorium, sulle auto e sulle vetrate al piano terra.

La notizia è stata riportata dal sito internet ilfilo.net. I carabinieri intervenuti sul posto non hanno ritrovato gli estintori, non si sa quanti ne siano stati fatti scaricare. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare gli autori del gesto.