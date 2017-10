Vaglia, sfrenata caccia ai porcini: pioggia di multe

Le piogge dopo il caldo intenso fanno spuntare i funghi, dinamica che fa venir fuori i fungaioli che si riversano nei boschi per dare la "caccia" a questa prelibatezza. Come accaduto nei giorni nei boschi sulle colline tra Vaglia e Sesto Fiorentino. Il numero massiccio di appassionati, almeno una cinquantina di fungaioli tra i castagneti, ha però fatto scattare i controlli dei carabinieri forestali.



Questo ha permesso di riscontrare numerose violazioni e fatto scattare una raffica di multe, per circa mille euro. Le violazioni riscontrate vanno dalla raccolta senza autorizzazione, alla raccolta di esemplari non conformi (diametro inferiore a 4 cm), al trasporto in contenitori non idonei (sacchetti di plastica), alla raccolta di funghi della specie Amanita caesarea (ovolo) allo stato chiuso. I forestali hanno sequestrato circa 20 chili di funghi, in particolare porcini, che sono stati portati alla Asl.



I carabinieri ricordano che la raccolta di funghi spontanei è consentita a seguito del pagamento di un bollettino postale intestato alla Regione Toscana, e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.