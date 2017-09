Vaccini: in Toscana stragrande maggioranza bimbi è in regola

Per i vaccini in Toscana "la stragrande maggioranza dei bambini risulta regolare. Le famiglie quindi non dovranno ricercare né esibire attestati di vaccinazione". Lo sottolinea in una nota la Regione in cui si spiega: "E' stata trasmessa alle scuole una lista di posizioni che risultano irregolari e per le quali sono necessari approfondimenti".

Ricordando che le posizioni irregolari, il cui maggior numero si registra nelle province di Prato, Pisa e Livorno, possono essere dovute a varie cause: mancate vaccinazioni, ma anche vaccinazioni non presenti perché eseguite fuori Toscana, oppure errori di registrazione. Ad oggi, inoltre, "risulta che tutte le scuole della Toscana che avevano inviato alle Asl le liste degli iscritti hanno ricevuto in ritorno l'elenco delle posizioni da verificare, a cui viene richiesto di presentare entro dieci giorni una certificazione delle vaccinazioni eseguite o degli appuntamenti presi per regolarizzare lo stato vaccinale del bimbo".

Dall'approvazione della legge sui vaccini, si spiega da palazzo Strozzi Sacrati, "la Toscana ha lavorato con l'obiettivo primario della semplificazione delle procedure burocratiche. Grazie alle applicazioni messe a disposizione, i genitori toscani hanno potuto controllare la posizione del proprio figlio in una molteplicità di punti del sistema sanitario, potendo anche fissare direttamente gli appuntamenti per i soggetti non in regola".

Parallelamente le Asl "hanno sviluppato un percorso di semplificazione direttamente con le scuole e gli asili nido, che ha permesso una verifica incrociata degli elenchi inviati dalle singole scuole con le anagrafi vaccinali". Queste iniziative "hanno permesso alle famiglie toscane di affrontare serenamente le nuove regole imposte dalla legge".

La popolazione toscana della fascia 0-16 anni si attesta sulle 486.995 unità. Il totale dei bimbi toscani da 0 a 6 anni (cioè asili nido e materna) è: 146.836. Considerando che solo poco più del 30% dei bimbi frequenta il nido, la Regione stima che il numero dei soggetti che debbono assolvere agli obblighi vaccinali sia di circa 106.000 (22.000 al nido e 84.000 alla materna). Per quanto riguarda gli inadempienti, quelli che dall'anagrafe risultano non aver iniziato o completato le vaccinazioni sono per la fascia di età 0-6 sono 18.141 (da questi dati manca Firenze, "sono ancora in corso verifiche e non è possibile utilizzare i dati per l'anagrafe regionale"). Gli irregolari nella fascia 7-16 (cioè della scuola dell'obbligo) sono invece 63.690 (ma anche da questi dati manca Firenze).