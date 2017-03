Vaccini, protesta dei genitori contrari all'obbligo

I genitori contrari alla vaccinazione obbligatoria scendono in piazza a Firenze. Mercoledì 22 marzo si terranno le audizioni di cittadini in Commissione Sanità e Politiche Sociali riguardo la Proposta di legge della Regione Toscana “Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età”.

In contemporanea, dalle 11 alle 14 nell’area pedonale di Via Martelli, CLiVa - Comitato per la Libertà di Scelta Vaccinale ha organizzato un raduno di famiglie che manifesteranno contro l’introduzione di questa legge, sostenendo le ragioni della libertà di scelta in ambito vaccinale.

"Sarà una manifestazione assolutamente pacifica" -spiegano i rappresentanti del comitato- "Vogliamo solo far sentire la nostra presenza e far conoscere le nostre ragioni a chi legifera: quello che contestiamo è l'obbligo vaccinale come requisito necessario per l'accesso alle scuole." La proposta di legge, infatti, prevede che non possa essere ammesso all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia un bambino a cui non siano state somministrate tutte le vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale.

"Considerando anche i richiami, ai bambini dovrebbero essere 29 vaccinazioni entro i primi 15 mesi di vita e 38 entro i 6 anni di età pena l’esclusione di bambini sani da istituzioni e contesti fondamentali per la loro crescita armoniosa" -sottolinea ancora CLiVa- "Inoltre l’impossibilità di avvalersi di questi indispensabili servizi alle famiglie, metterebbe in forte difficoltà in particolare le famiglie con minore disponibilità economica e potrebbe causare l’abbandono del lavoro da parte delle donne. Dato il forte impatto sociale del provvedimento" -conclude il comitato- "molti cittadini negli ultimi mesi hanno promosso numerose iniziative per esprimere e condividere con la comunità il proprio dissenso all’introduzione di questa legge, di cui fa parte questa manifestazione."