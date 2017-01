Vaccini, obbligo negli asili: nasce il comitato dei genitori contrari

Conta già circa 1.600 aderenti il gruppo Facebook 'Genitori del NO Toscana', nato per opporsi alla proposta di legge della Regione Toscana di rendere obbligatori i vaccini consigliati dal piano sanitario nazionale per i bambini che vogliano frequentare asili nido e scuole materne. Una legge che potrebbe entrare in vigore a breve, già per l'inizio del nuovo anno scolastico, a settembre 2017.

“Siamo un comitato comitato libero e spontaneo, senza scopo di lucro, apartitico. Abbiamo lo scopo di coordinare azioni volte a mantenere la libertà di scelta per le vaccinazioni pediatriche", scrivono in una nota i genitori, che ricordano come gruppi simili stiano nascendo in altre regioni d'Italia e che si costituiranno presto in comitato.

“L'obbligo ai vaccini discrimina i bambini i cui genitori hanno esercitato il diritto di scelta fino ad ora vigente. E' lesivo dei principi volti a garantire pari opportunità di educazione e istruzione”, proseguono.

''Secondo una recente nota del ministero della Sanità le condizioni epidemiologiche non sono cambiate né in Toscana né nel resto del Paese – concludono -. Perché solo in Toscana si impone questa costrizione?”.

La autorità sanitarie hanno più volte risposto a questo ordine di critiche dicendo che il diminuire della percentuale di bambini vaccinati (fatto verificatosi negli ultimi anni) potrebbe riportare alla diffusione di gravi malattie che credevamo sconfitte.