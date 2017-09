Vaccinazioni, le Asl si occuperanno del controllo dei vaccini

La regione Toscana si ritiene soddisfatta della decisione presa dal Garante della privacy, in merito al provvedimento urgente per semplificare gli adempimenti e consentire trattamenti di dati non previsti dalla legge sui vaccini che autorizza la trasmissione degli elenchi degli iscritti da parte delle scuole alle aziende sanitarie.

Nulla è stato cambiato dell'accordo siglato il 24 gosto tra le tre aziende sanitarie, l'Ufficio scolastico regionale e l'Anci.

Le scuole trasmetteranno gli elenchi degli iscritti alle Asl, le quali verificheranno i vaccini di ogni bambino e si attiveranno con i familiari per l'eventuale regolarizzazione. Non è detto che chi viene chiamato sia inadempiente, i casi possono essere tanti: per esempio, potrebbero essere non aggiornati gli elenchi, in quanto le vaccinazioni sono state fatte in sedi diverse.

Potranno essere messe in atto azioni di convincimento con le famiglie attraverso un counseling mirato alla regolarizzazione. Al termine di tutto il percorso verranno segnalate alla scuola le situazioni che rimaste irregolari.

Sarà cura della Regione precisare al Garante che i dati che vengono trasmessi dalle Asl non sono dati sensibili, limitandosi a confermare o meno il rispetto degli adempimenti richiesti.

Il 1 settembre è stata inviata una circolare congiunta dei due Ministeri della salute e dell'istruzione, nella quale è precisato che la presentazione della documentazione è requisito di accesso al nido e alla scuola dell'infanzia. Le Asl toscane, quindi, andranno avanti velocemente nel loro percorso, perché siano rispettate le scadenze previste dalla legge.

Tutte le informazioni utili per vaccinarsi

Per prenotare una vaccinazione è possibile rivolgersi alla Asl competente o al pediatra di famiglia.

Sulle pagine del sito, i centri vaccinali Asl per Asl.

Le Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni