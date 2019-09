Vaccini, novità dalla Regione: si potrà farlo anche dai medici di famiglia

In Toscana ci si potrà vaccinare direttamente dal medico curante. La Regione stringe un'intesa, in questo senso, coi medici di famiglia che assistono adolescenti e adulti. A presentare l'accordo oggi è stata l'assessora regionale alla sanità, Stefania Saccardi, insieme ai sindacati dei medici di base.

"E' il primo accordo del genere in Italia - afferma Saccardi - per rendere le vaccinazioni davvero fruibili da tutti, per renderle facili, accessibili. I medici di medicina generale accettano di essere parte attiva non solo nelle vaccinazioni classiche antinfluenzali, ma anche in quelle che hanno a che fare con gli adolescenti e che ricordo oggi riguardano anche la prevenzione di possibili tumori, di malattie molto rilevanti sotto il profilo oncologico".

L'accordo affida alla medicina generale la possibilità di immunizzare i pazienti dall'influenza e da una serie di altre patologie infettive: pnueomococco, meningite, tetano, zoster, papilloma virus, epatite A e B, morbillo, rosolia, parotite, varicella, Hib. Resta salva la possibilità per i cittadini di accedere alle vaccinazioni nei distretti sanitari delle Ausl.

"Crediamo in questo modo - aggiunge l'assessore - di avere messo in piedi un sistema che permette ai cittadini che si vogliono vaccinare e che vogliono usare la misura di prevenzione più efficace nella storia della medicina di utilizzarla con grande facilità, senza perdere tempo, ma recandosi dal loro medico".

La speranza, evidenzia Saccardi, è anche di "riuscire a migliorare le coperture vaccinali, perché la vaccinazione antinfluenzale l'anno scorso ha raggiunto il 56% di copertura, al di sotto della misura ottimale. Siamo inoltre sotto il 95%, anche se di poco, sulle tre vaccinazioni pediatriche rosolia, morbillo, parotite".

Quindi, avverte, "al di là degli obblighi è importante rilanciare questa misura, renderla accessibile, fruibile a tutti". La Regione è soddisfatta "che la medicina generale che è l'attore più importante delle politiche sanitarie territoriali abbia accettato di essere con noi e di essere promotrice di una misura in cui crediamo molto".

I medici che aderiranno alla campagna si vedranno riconoscere delle premialità, "ma solo se - conclude Saccardi -, verranno raggiunti determinati obiettivi".