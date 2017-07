Vaccini, la fiaccolata dei genitori contro il decreto / FOTO

Elisa è arrivata da Biella insieme ad altre 4 mamme, 10 bambini e un nonno. “Ormai queste sono le nostre vacanze – spiega – stiamo facendo un tour in tutta Italia. Rischiamo che i nostri figli non siano ammessi a scuola a settembre”. Elisa è una delle circa 1500 persone che ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata fiorentina contro il decreto Lorenzin che obbliga la vaccinazione.

La fiaccolata è stata organizzata da Associazione Riprendiamoci il Pianeta – Movimento di Resistenza Umana (RIP), CLIVA Comitato per la Libertà di Scelta Vaccinale, Genitori del NO Obbligo Toscana, Genitori del NO Obbligo Emilia Romagna, LOV Liberi dall’Obbligo vaccinale, Medicina Democratica Firenze, Genitori Informati del Mugello, Aretè – Voce in Capitolo, Gruppo FB Per la Libertà di scelta sulle Vaccinazioni Pistoia e Provincia. In piazza San Lorenzo sono arrivati genitori dall’Emilia Romagna, da Massa Carrara, Lucca, Livorno e anche dal Piemonte.

Prima di partire dal sagrato della basilica di San Lorenzo hanno parlato alcune persone che hanno aderito alla fiaccolata. Il primo è stato il dottor Domenico Battaglia che ha detto: “Questo decreto ha basato molto delle sue aspettative sulla paura: paura delle malattie, dei contagi, delle radiazioni. Paura di non poter avere bimbi a scuola, la paura non crea salubrità. Certe affermazioni fatte in questi mesi sono false come dire che un farmaco è sicuro al 100 per cento”.

Poi una mamma dell’associazione Aretè: “Escluderanno i bambini da 0 a 6 anni da un percorso di socializzazione. E’ in pericolo la scolarizzazione e il loro corpo. Vogliamo che la libera scelta di cura non venga ricattata, imposizioni così non si vedevano dal 1938. Il nostro Paese è venduto alle multinazionali e alle aziende farmaceutiche”.

Alessandro Gambugati di Ona ha detto: “Il problema delle scuole non sono i bambini non vaccinati ma l’amianto che è presente negli istituti scolastici che mette a rischio la salute dei nostri figli. In provincia di Firenze sono almeno 106 le scuole con amianto”. Ona (Osservatorio Nazionale Amianto) dopo 3 anni di denunce è riuscito a far buttare giù la scuola Leonardo da Vinci di Firenze proprio per la presenza dell’amianto.

Prima della fiaccolata un padre ha detto: “Ho vaccinato mio figlio e sono venuto incontro a reazioni avverse. Prima di vaccinare mio figlio non ci sarà nessun’altro che mi obbligherà”.

“Libertà, libertà” e ancora “Lorenzin dimettiti” questi i principali slogan urlati dai genitori e dai bambini durante la fiaccolata che è partita da piazza San Lorenzo ed è proseguita in via de’ Gori, via Martelli poi è arrivata in piazza San Giovanni, ha percorso via Roma, i lungarni per poi fermarsi in piazza Santa Maria Novella.