Vaccini, ecco cosa presentare entro l'11 settembre

In Toscana per verificare che tutti i bambini siano vaccinati così come previsto dalla legge Lorenzin che le scuole trasmettano gli elenchi degli iscritti alle Asl, che verificheranno la situazione vaccinale di ogni bambino e si attiveranno con i familiari per l'eventuale regolarizzazione.

Ieri Asl Toscana centro (con delega delle altre due), Anci Toscana e Ufficio scolastico regionale si sono incontrati per definire meglio le modalità fissate dall'accordo alla base di questo sistema di controlli. E' stato stabilito che le Asl si adopereranno per riscontrare gli elenchi trasmessi dalle scuole con la propria anagrafe vaccinale, rinviando, per quelli trasmessi nel rispetto del termine concordato, la comunicazione relativa ai soggetti che risulterebbero non in regola in prima istanza.

Contemporaneamente, le Asl si attiveranno contattando i genitori e il pediatra di fiducia, per una verifica più puntale dello stato di vaccinazione, e, se del caso, per il conseguente percorso di regolarizzazione. Nelle more di questo percorso, i genitori potranno sanare la carenza procedendo all'autocertificazione, secondo le modalità semplificate previste dalla circolare ministeriale del 1 settembre scorso.

Laddove venga applicata la procedura "standard" prevista dalla legge, sarà necessario consegnare entro l'11 settembre uno tra i documenti di seguito indicati:

- Copia del libretto vaccinale vidimato dalla Asl

- Certificato vaccinale rilasciato dalla Asl o dal pediatra di libera scelta

- Attestazione di regolarità rilasciata dalla Asl

- Copia della notifica alla Asl di pregressa malattia infettiva

- Attestazione di immunizzazione naturale rilasciata dal medico di famiglia/pediatra di libera scelta anche a seguito di analisi sierologica

- Attestazione rilasciata dal medico di famiglia/pediatra di libera per l'omissione o il differimento per particolari situazioni cliniche

- Copia della richiesta di vaccinazione alla Asl (telefono, e-mail, raccomandata AR) autocertificabile

- Autocertificazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.



Tenuto conto che successivamente alla ricezione della documentazione la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla Asl territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori (fatta eccezione per l'attestazione di adempienza vaccinale ricevuta dalla Asl) ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell'incontro di stamani si è convenuto di procedere nei prossimi giorni alla definizione delle relative modalità e criteri.

Intanto dagli uffici dell'assessorato si sta preparando una richiesta di parere ulteriore al Garante della Privacy (una prima comunicazione al Garante era stata inviata subito dopo la firma dell'accordo stesso) sulle procedure definite nell'accordo siglato da Aziende sanitarie, Ufficio scolastico regionale e Anci Toscana il 24 agosto scorso, procedure tese a semplificare al massimo i percorsi a carico delle famiglie.