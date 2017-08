Vaccini, le Asl "scoveranno" i bambini non in regola

Le scuole trasmetteranno gli elenchi degli iscritti alle Asl per verificare la situazione vaccinale di ogni bambino e si attiveranno con i familiari per l'eventuale regolarizzazione. Questo quanto prevede l'accordo siglato oggi tra le tre aziende sanitarie toscane (centro, nord est e sud ovest), l'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Toscana, e l'Ufficio scolastico regionale.

L'accordo, di cui è stata inviata comunicazione al Garante della privacy, arriva alla luce della legge del 31 luglio scorso in merito alla possibilità di adottare una procedura semplificata in materia di prevenzione vaccinale.



L'Ufficio scolastico regionale trasmetterà gli elenchi degli alunni e altrettanto potrà fare fare l'Anci per i bambini iscritti agli asili nido. Le Asl, una volta acquisiti gli elenchi, saranno in grado di verificare gli adempimenti vaccinali. L'accordo stabilisce che:

- gli istituti scolastici e i servizi educativi provvederanno alla trasmissione degli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;

- la Asl provvederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiverà, contattando i familiari, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione;

- alla fine di questo percorso, la Asl comunicherà alle strutture scolastiche ed educative interessate i nominativi dei bambini non in regola, per le successive determinazioni del caso.