Usura, prestiti a "strozzo" ai connazionali: arrestato

I tassi d'intesse annui oscillavano tra il 72 e il 120 percento di quanto prestato ai suoi connazionali. Prestiti incolmabile per cui poi seguivano violenze, minacce e aggressioni sotto casa delle vittime. Stamani però sono stati i carabinieri a presentarsi sotto la sua abitazione con in mano un ordine di custodia cautelare in carcere. Protagonista un 32enne peruviano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona (tra cui un tentato omicidio), ora accusato di usura ed estorsione. I militari hanno recuperato 40mila euro, tra beni e denaro, nell'abitazione dell'arrestato e in quelle di alcuni familiari e amici. Sette gli episodi accertati dai militari dell'Arma tra luglio 2016 e il gennaio scorso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...