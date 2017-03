Uomo in Arno, intervengono i vigili del fuoco: ma è un falso allarme

I vigili del fuoco di Firenze e il nucleo sommozzatori di Livorno sono intervenuti questa mattina a Empoli, per un soccorso ad una persona. Un uomo era in Arno aggrappato a dei rami e dopo è stato visto scomparire, dopo il ponte di Sivigliana, come emerso in alcune segnalazioni.

Si pensava che l'uomo fosse scivolato in acqua, ma si è trattato di un falso allarme: i soccorritori lo hanno infatti trovato che passeggiava tranquillamente sull'argine del fiume.