Ponte Vespucci, uomo in Arno recuperato dai pompieri / FOTO - VIDEO

Stava attraversando la pescaia Santa Rosa, non lontano dal ponte Vespucci, quando si è trovato in acqua senza riuscire a risalire.

Per recuperarlo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze. L'uomo stava percorrendo la pescaia in direzione della riva destra, quando si è trovato in difficoltà, con l'acqua fino al ginocchio ed impossibilitato a risalire.

I vigili del fuoco con una manovra Speleo Alpino Fluviale e l'ausilio dell'autoscala lo hanno raggiunto, soccorso ed imbracato per poi recuperarlo e consegnarlo al 118 per accertamenti. All'operazione hanno assistito diversi curiosi, che si sono fermati ad osservare la scena.

VIDEO - L'uomo recuperato dai pompieri