Empoli, uomo accoltella il coinquilino poi chiama i carabinieri

La mattina di sabato 14 gennaio ad Empoli, nella frazione di Avane, in una casa (gestita da un'associazione che collabora con il Centro Igiene Mentale di Empoli) in cui abitano tre uomini con problemi mentali, un soggetto ha accoltellato con un coltello da cucina un coinquilino che stava dormendo nel letto. In tutto 5 colpi di cui uno all'altezza del cuore e successivamente ha tentato di aggredire anche l'altro che è riuscito a scappare chiudendosi in camera.

Subito dopo l'aggressore ha contattato il 112 per raccontare quanto accaduto. Il soggetto è stato fermato e il coltello sequestrato.

La vittima si trova in ospedale in gravi condizioni e a breve verrà operata nel reparto di cardio chirurgia a Firenze.

Sia l'accoltellatore, classe 71, che il ferito, classe 61, sono italiani.