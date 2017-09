Università: test d'ingresso sbagliato, tutti ammessi

C'erano diversi errore nei test d'ingresso per entrare ai corsi di Biotecnologie, Chimica, Farmacia e Scienze applicate dell'Università degli studi di Firenze quindi l'esame è stato annulato e sono stati ammessi tutti i partecipanti al concorso. Lo ha deciso il rettore Luigi Dei prima che numerosi studenti presentassero ricorso.

L'esame d'ingresso, che si è tenuto lo scorso 8 settembre, era composto da 50 domande anziché 75 e non aveva la parte di "logica". L'Università si affida ad un'azienda esterna per elaborare i test di accesso per i corsi di laurea a numero chiuso.

Invece dei mille studenti previsti per i vari corsi di laurea ne arriveranno 1.329. In particolare a Biotecnologie saranno almeno il doppio. L'Università dovrà quindi ripensare a spazi, orari, laboratori, impegno dei professori e del personale tecnico.