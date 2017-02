Università, Firenze eccelle nella ricerca: 8 aree scientifiche sul podio degli atenei italiani

L'Università di Firenze eccelle tra gli atenei italiani in otto aree scientifiche sulle sedici prese in esame dall'ultimo rapporto dell'Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, presentato ieri e relativo al triennio 2011-2014.

Firenze, nella classifica dell'Anvur, è prima in Scienze chimiche, Scienze della Terra e Scienze dell’Antichità, Filologico Letterarie e Storico Artistiche, seconda in Scienze Giuridiche, terza in Scienze Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze Politiche e Sociali e Scienze Psicologiche.

Il rapporto dell'Anvur si basa sull'analisi di circa 118mila pubblicazioni, relative al triennio preso in esame (2011-2014), scritte e pubblicate da 50mila docenti di 96 università e 38 centri di ricerca.

“Siamo molto soddisfatti per i risultati emersi – commenta il rettore dell'Ateneo di Firenze Luigi Dei –. Usciamo rafforzati rispetto alla precedente valutazione in diverse aree scientifiche e stiamo lavorando per consolidare questa tendenza”.

A livello nazionale, in cima alla classifica si piazzano le università di Padova, Bologna e Torino, prime nella mappa delle eccellenze italiane.

L'ateneo di Padova 'eccelle', piazandosi sul podio, in 11 aree di ricerca sulle 16 considerate, Bologna in 10 e Torino in 9. Segue, al quarto posto, Firenze, sul podio in 8 aree scientifiche, al pari di Milano Bicocca, seguono con 5 aree di eccellenza ciascuna la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale di Pisa, la Statale di Milano e il Politecnico di Torino.