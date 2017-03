Università, lapide per le studentesse Erasmus morte in Spagna

A un anno dalla tragedia di Tarragona, l’Università di Firenze ricorda Elena Maestrini, Lucrezia Borghi e Valentina Gallo. Lunedì 20 marzo a Novoli (ore 18,30 – Polo delle Scienze sociali – Edificio D6, via delle Pandette 9) sarà scoperta dal rettore dell’Ateneo fiorentino Luigi Dei, alla presenza delle famiglie, la lapide dedicata alle tre studentesse di Economia vittime dell’incidente stradale mentre si trovavano in Spagna per il programma Erasmus.