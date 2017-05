Università e ricerca: le fiorentine candidate ai fondi d'eccellenza

L'Ateneo fiorentino in lizza per i fondi destinati ai dipartimenti universitari di eccellenza di tutta Italia. In tutto sono 352 quelli selezionati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) che sperano di spartirsi 271 milioni di euro di finanziamenti. Tra questi, quattordici sono i fiorentini, ne verranno premiati 180. A cui, a partire dal 2018, verranno destinate le risorse per premiare qualità della ricerca, progettualità scientifica, organizzativa e didattica, oltre al trasferimento tecnologico.

L’elenco dei dipartimenti ammessi alla selezione è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: le 352 strutture sono state individuate dall’ANVUR sulla base di un indicatore standardizzato di performance (ISPD). L’indicatore ha messo a confronto, per ciascun settore disciplinare, la valutazione ottenuta dalle pubblicazioni dei docenti di ciascun Dipartimento nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) con le valutazioni medie del settore a livello nazionale.

I dipartimenti dell’Università di Firenze selezionati – 14 sui 24 complessivi dell’Ateneo - sono: Scienze biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio”; Scienze giuridiche; Chimica “Ugo Schiff”; Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo; Scienze della Terra; Lettere e filosofia; Lingue, letterature e studi interculturali; Medicina sperimentale e clinica; Scienze e politiche e sociali; Biologia; Statistica, informatica e applicazioni “G. Parenti”; Scienze per l’economia e per l’impresa; Scienze della formazione e psicologia; Fisica e astronomia.

La selezione finale dei 180 Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2018-2022 avverrà nel corso del 2017 a cura di una commissione di sette personalità di alto profilo scientifico che sono state nominate dal Ministro.