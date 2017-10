L'Università di Firenze cerca appassionati di cocktail alcolici tra i 18 e i 40 anni. L'obiettivo è comprendere il gradimento e gli effetti sensoriali provocati da queste bevande. Un vero e proprio studio che fa parte di una ricerca più ampia che durerà tre anni.

L'iniziativa è del Sensory Lab del dipartimento di gestione sistemi agrari, alimentari e forestali. "Lo studio - si legge sul profilo Facebook del laboratorio - prevederà due sedute in laboratorio di circa un’ora e mezza ciascuna, effettuate a distanza di una settimana. In ognuna delle due sedute ti verrà chiesto di esprimere la tua preferenza per una serie di sei diversi cocktails". Il Sensory Lab ha pubblicato un annuncio sui principali social network per tovare le sue "cavie".

"Durante le valutazioni - prosegue il post su Facebook - ti verrà chiesto di assaggiare i cocktails e di rispondere ad alcune domande relative alla percezione del prodotto dal punto di vista sensoriale ed emozionale oltre ad alcuni test o questionari che riguardano la sensibilità orale ed altri aspetti legati al consumo di cocktails. Infine la partecipazione al test prevede il conteggio delle papille gustative presenti sulla porzione anteriore della lingua tramite lo scatto di una fotografia".

I test si svolgeranno presso il laboratorio di analisi sensoriale dell'Università di Firenze, situato in Via Donizetti al primo piano. Per partecipare scrivere a lab.sensoriale@gesaaf.unifi.it (oggetto: “COCKTAILS”) indicando nome, cognome e numero di telefono.

