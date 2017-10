Università, benvenuto alle matricole in Palazzo Vecchio 

Stamani si è svolta nel Salone dei Cinquencento di Palazzo Vecchio "Firenze cum laude", un'iniziativa organizzata da Comune e Università per dare il benvenuto alle matricole. "Questi sono gli anni nei quali – ha detto la vicesindaca e assessora l'università Cristina Giachi - dovrete acquisire gli strumenti del sapere e maturare la capacità di fare vostra la concezione del potere come capacità di fare le cose, di realizzare il bene comune, oltre che il vostro. Sono sicura che Firenze saprà ispirarvi".



"Usate questi anni - ha aggiunto - per godervi il vostro essere cittadini di questa magnifica città in una dimensione di grande impegno ma anche di libertà di organizzazione. Potrete fare molte più cose rispetto a molti di quelli che lavorano o che hanno già finito gli studi. Andate a vedere tutto, visitate i monumenti, frequentate gli eventi, godetevi la città. Siamo una città metropolitana e su questa scala dobbiamo pensare lo sviluppo: i trasporti, la mobilità sostenibile, la città e le sue funzioni oltre il centro".



"Avete già iniziato i corsi e conosciuto i nostri luoghi e vostri nuovi e vecchi compagni di avventura- ha detto il rettore Luigi Dei-. State – stiamo – partendo per un bel viaggio e la prima cosa che voglio dirvi e quella di partire col sorriso".

Dopo i saluti della vicesindaca e del rettore le nuove studentesse e studenti hanno assistito alla lezione di Pietro Amedeo Modesti, docente di Medicina interna, su 'Studenti oggi, cittadini di un mondo unito domani'. Ha chiuso la mattinata un intrattenimento musicale a cura dell’Orchestra dell’Ateneo.

Nel pomeriggio la manifestazione è proseguita nell’atrio e nel cortile del rettorato in piazza San Marco: le matricole hanno potuto informarsi presso gli stand dedicati ai servizi offerti dall’ateneo e da altri enti come il Comune di Firenze, DSU-Azienda per il diritto allo studio e CUS-Centro universitario sportivo.